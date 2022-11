A tatabányai rendőrök november 11-én, pénteken 9 órakor állítottak meg egy autóst. Az ellenőrzésekor kiderült, hogy a járművet kivonták a forgalomból.

Az egyenruhások a forgalmi engedélyt és a hatósági jelzéseket is elvették. A 61 éves tatabányai férfit alkoholszondával is megkínálták, ami pozitív eredményt mutatott. A sofőrt előállították, és a mérési eredmények alapján 100 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki rá, de 8 büntetőpontot is kapott. Sőt, a szabálysértés elkövetése miatt a helyszíni bírságot sem kerülhette el – adta hírül a police.hu.