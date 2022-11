Az esztergomi születésű, 29 éves Takács Attilát lopások, kábítószerrel való visszaélés és garázdaság miatt keresik, ugyanis nem kezdte meg szabadságvesztése letöltését. Fiatal kora ellenére nem kispályás: nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Jogerősen kiszabott büntetésének letöltését nem kezdte meg az esztergomi, szintén 34 éves Herceg Kevin sem. Ellene a Tatabányai Törvényszék mellett a Budapest Környéki is elfogatóparancsot adott ki. A lopás mellett két csalás is a számlájára írható.

Most került be a top háromba a komáromi születésű Csehi Róbert. A 41 éves férfit lopás megalapozott gyanúja miatt körözik. Ellene a Pápai Rendőrkapitányság adott ki augusztusban elfogatóparancsot.

Nyomravezetői díjat ér Szilárd

Nem megyei, de megyénkben keresik: a 49 éves, móri születésű Fodor Szilárdnak szintén a rácsok mögött kellene lennie. Ezért, és csalás megalapozott gyanúja miatt keresi a Komárom-Esztergom megyei rendőr-főkapitányság. 300 ezer forint nyomravezetői díjat is kitűztek az ügyében. Ez a pénz annak fizethető ki, aki Fodor Szilárd felkutatását közvetlenül elősegítő olyan információval szolgált, ami az elfogását eredményezi. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A kisbéri rendőrök mellett a Tatabányai Törvényszék is keresteti, nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van ellene.