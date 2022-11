Furcsa érzékük van a rendőröknek ahhoz, hogy apró, szinte lényegtelennek tűnő jelek láttán támadjon bennük föl a gyanú bizonyos emberekkel kapcsolatban. Így történt ez az esztergomi egyenruhásokkal is, akik a közelmúltban a Vaskapui úton járőröztek. A zsaruk arra lettek figyelmesek, hogy a szemből érkező autó kapucnis sofőrje a közeledő szolgálati autó láttán mintha a nyakát is behúzta volna kissé. Talán egy villanás volt az egész, de a két járőrnek, Dajnoki Sándor zászlósnak és Csorba Cintia őrmesternek ennyi éppen elég volt ahhoz, hogy a kocsiban ülő két fiatal felkeltse az érdeklődésüket. Ezért a gépjármű után fordultak, majd amikor utolérték, a sofőrt és a mellette ülő férfit igazoltatták.

Ebből talán nem is lett volna nagyobb baj, ha a két fiatalembernek az okmányok átadásához nem kellett volna leereszteniük a kocsi ablakát. De, mert le kellett, a rendőrök orrát megcsapta a Fordból kiáramló, jellegzetes marihuánaszag – olvasható a Zsaru Magazin közösségi oldalán.

– Mivel felmerült a kábítószer birtoklásának és fogyasztásának gyanúja, így az intézkedés is folytatódott – mondta Hernádi Balázs alezredes, az Esztergomi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. Mégpedig a ruháik, illetve a jármű átvizsgálásával, ami nem is volt eredménytelen.

– Kollégáim a kocsiban találtak a marihuána fogyasztásához kapcsolható tárgyakat: cigarettapapírt, digitális mérleget, növényőrlőt, valamint a fiatalkorú utas hátizsákjában nagyobb mennyiségű, 410 ezer forintnyi pénzt, ruhájában pedig több csomagban fehér port, növényi törmeléket, különféle tablettákat. A fiatalkorú utas nem is tagadta, hogy a növényi törmelék jelentős része marihuána, a lefoglalt por speed, míg a tabletták ecstasyk – fűzte hozzá az egyenruhás.

Forrás: Facebook/Zsaru Magazin

Mint kiderült, a két járőr azonnal értesítette a forró nyomos csoportot, amelynek tagjai rögvest meg is kezdték a munkát. Mindenekelőtt lefoglalták a talált drogokat, a gépkocsi vezetőjén, a 21 éves V. B.-n és fiatalkorú utasán kábítószergyorstesztet végeztek, amelynek eredménye többféle szerre is pozitív lett. Eddig nem különös a történet, inkább csak a rendőrök jó megérzését dicséri.

Az eljárás során a két férfi nem tagadta, hogy rendszeresen fogyaszt kábítószert. Az elkövetők vallomást tettek, V. B. kihallgatásán elmondta, hogy az este folyamán társával közösen szívtak el egy marihuánás cigarettát, azonban ezt megelőzően is fogyasztott hasonló terméket. Vallomásában azt a védekezést adta elő, hogy ezeket a szereket ismerőseivel történő közös fogyasztás érdekében szerezte be, általa ismeretlen személyektől.

– Ekkor megkezdtünk a fiatalkorúval kapcsolatban egy komoly informatikai elemzést – folytatja a történetet Hernádi Balázs –, amelynek során bizonyos fogyasztókkal és bizonyos felsőbb kapcsolattal történő rendszeres kapcsolattartást állapítottunk meg. Ebben az ügyben a bűnügyi osztályon dolgozó két kollégámat, Lövei Katalin főhadnagyot és Gyebnár László főtörzsőrmestert kell megemlítenem, ez a siker az ő nevükhöz köthető. Ők a digitális térben a kérdéses fiatalemberrel kapcsolatban nemcsak adatokat találtak, de fényképeket is, olyanokat, amelyek a kábítószerrel, annak termesztésével, kereskedelmével hozhatók összefüggésbe. Előkerült felvétel, amely lámpás ültetvény mellett készült, de olyan is, amelyen különféle porok, tabletták láthatók. Ez az adathalmaz megerősítette, hogy drogkereskedelemről van szó. Csakhogy azért bizonyult különösen nehéznek ez az ügy, mert nem egy – rendőrségi részről – jól előkészített történet volt, hanem olyan, ami attól kezdve, hogy járőreink igazoltatták a két fiatalember, napról napra alakult és terebélyesedett.

Újabb fordulat a drogügyletben

Az egyenruhások a kiterjedt nyomozás eredményeképpen hét fogyasztót azonosítottak, akik valamennyin elmondták, hogy jó ideje az esztergomi fiatalkorútól vásárolják a különböző kábítószereket, ettől kezdve az ő szerepe nem volt kérdéses. A beszerzett személyi és a már említett technikai adatokból megállapították, hogy a fiatalkorú huzamosabb ideje foglalkozik különféle drogok, speed, ecstasy, valamint marihuána értékesítésével. Így a rendőrök ismét előállították, de már kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították. Ekkor a fiatalkorú őszinte, feltáró jellegű beismerő vallomást tett, amelynek során már azt is elmondta, hogy körülbelül 25 személy részére értékesített rendszeresen drogot. Kezdetben marihuánát vásárolt és adott tovább, a későbbiekben pedig már szintetikus kábítószereket, speedet, valamint ecstasyt is. Elmondta azt is, hogy kitől szerzi be az általa terjesztett anyagokat. Az ügy tehát ismét gördült egyet, és a vallomás nyomán először merült fel két tokodaltárói lakos, a 21 éves K. M. és a vele egy családi házban élő, 24 éves Z. A. neve. Ekkor, október 3-án a zsaruk kimentek a tokodaltárói címre, ahol csak Z. A.-t találták meg. Ő volt az, aki közreműködőként részt vett a kábítószer-kereskedelemben, K. M. távollétében olykor a vevőket is ő szolgálta ki.

Itt tartott az ügy, majd hamarosan K. M. is rendőrkézre került, aki szintén beismerő vallomást tett. Beszélt a kapcsolatairól, köztük a fiatalkorú terjesztőről, és megmutatta azt a budapesti helyszínt is, ahová elrejtette a házból a kábítószereket. A fiatalkorút kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják, miképpen K. M.-t és Z. A.-t is, mindannyian letartóztatásban várják az ügy folytatását. Nem mellékesen: számos fiatal- és felnőttkorú fogyasztót találtak még az ügy kapcsán a zsaruk; ijesztőbb eleme a történetnek, hogy annak szálai iskolákba is elvezettek.

Forrás: Facebook/Zsaru Magazin

– Szeretném kiemelni, hogy az Esztergomi Rendőrkapitányság nyomozóinak, valamint néhány vizsgálójának közös munkája volt mindez, ami egy szemfüles járőrpáros intézkedéséből indult – összegzi az esetet Hernádi Balázs.

Az egyenruhás kiemelte, hogy hozadéka az is, hogy az iskolákba is eljutott a híre, a környékbeli drogterjesztők is biztosan elgondolkodnak rajta, bár ismerve ezt a világot, aligha kétséges, hogy a most felgöngyölített hálózat helyett lesz másik. A ma még titokban lévő kábítószer-kereskedők között talán még olyanok is akadnak, akik örülnek ennek az elfogássorozatnak, mert ezzel is csökkent számukra a konkurencia. Mindezek ellenére nekünk az a feladatunk, hogy minél több kábítószer-kereskedőt elfogjunk, de még a fenti eset kapcsán is találhatunk ilyet.