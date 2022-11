Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Győri Járási Ügyészség vádirata alapján egy 45 éves férfi 2021 nyarán haladt az M1-es autópályán Budapest irányába a belső sávban úgy, hogy a járműben vele utaztak munkatársai is. Közlekedése során utolérte az előtte haladó 82 éves német férfi által vezetett autót, melyben utasként a sértett 82 éves felesége tartózkodott.

A vádlott felháborodott azon, hogy a szintén a belső sávban haladó, kamiont előző sértett miatt lassítania kell, ezért nagyon közel ment járművéhez, és többször rá is villantott a fényszóróval. Mikor az idős német férfi az előzést befejezte és visszatért a külső sávba, a vádlott mellé hajtott és hirtelen felé kormányozta kocsiját.

Az idős férfi ettől megijedt, fékezni kezdett, ami miatt a korábban megelőzött kamion is fékezni kényszerült, és a sértett ijedtsége miatt még félre is kormányozta autóját, kihajtott a külső sávba, ahol szintén egy kamion közlekedett, ami ki akart hajtani az autópályáról. A manőverek következtében baleset nem történt, de a vádlott magatartása miatt a többi közlekedő testi épsége is veszélybe került.

Az bosszúálló sofőr ellen az ügyészség közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat, vele szemben három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, valamint az ügyészség indítványozta, hogy a közúti járművek vezetésétől is tiltsa el a bíróság.