Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ismételten meghirdette a Light Friday elnevezésű akciót, amelyhez a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott. Az egyenruhások pénteken, november 4-én reggel Tatán, az Intersparnál osztottak az érdeklődők részére láthatósági mellényt, sapkát, villogót, fényvisszaverő karpántot és egyéb láthatósági eszközöket. A program célja, hogy felhívják a közlekedésben résztvevők figyelmét mind a látás, mind a láthatóság fontosságára, valamint a közlekedési szabályok maradéktalan betartására.

– A Látni és látszani kampány keretein belül tartottuk meg immár negyedik alkalommal az akciót. Ez egy országos program, amihez a megye is becsatlakozott. Ennek a napnak is az a lényege, üzenete, hogy felhívjuk a figyelmet az őszi, megváltozott időjárás miatt romló látási viszonyokra. A látás és a láthatóság fontosságára - összegezte az akció célját Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette: a rendőrséghez több szolgáltató is kapcsolódott.

Fotós: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

– Optikák is csatlakoztak a programhoz, ahol ingyenes vizsgálatot hajtanak végre. Illetve a becsatlakozó autószervizek pedig a gépjárművek világító berendezéseit ellenőrzik. Az akcióhoz csatlakozó szolgáltatók listáját megyékre bontva a kampány weboldalán lehet megnézni – magyarázta a rendőr.

Ennek az akciónak volt a része a tatai megmozdulás is, ahol a rendőrök több láthatósági eszközt osztottak ingyen az érdeklődőknek. Volt láthatósági mellény felnőtteknek és gyerekeknek is, több fajta kerékpár lámpák, fényvisszaverő karpántok, a gyerekeknek pedig külön készültek matricákkal is.

– Elsősorban a mai esemény a gyalogosokra és a kerékpárosokra van kihegyezve. Mivel az ő közlekedésük során nagyon fontos, hogy ha reggel a még sötétben, este pedig a már sötétben uton vannak, akkor őket időben észlelni lehessen. Vagyis ne sötét ruhában induljanak el, hanem valamilyen láthatóságot elősegítő eszköz legyen rajtuk. De a láthatósági mellény az autóvezetőknek is hasznos, ha bármi probléma adódik útközben, ki kell szállni az autóból, ők is jól láthatók legyenek.