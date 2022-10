Szabálytalan sávváltás miatt ütközött neki egy járőrautónak egy férfi a Tatát Szomóddal összekötő úton október 19-én késő délután, adta hírül a police.hu A balesetet okozó sofőr ezután nagy sebességgel elhajtott a helyszínről.

A rendőrök követték a gépkocsit, ám amikor utolérték, a sofőr kiszállt és elszaladt. Nem kellett sok idő a rendőröknek, hogy azonosítsák és megtalálják a férfit. A helyi lakos egy közeli fogadóban rejtőzött el, akit egy szekrény alá bújva találtak meg.

A rendőrautóban is kár keletkezett

Forrás: police.hu

Hamar kiderült, hogy több oka is volt a menekülésre. Egyrészt, ittas volt, amikor a balesetet okozta, emellett pedig egy bírósági és szabálysértési körözés is érvényben volt ellene. Ráadásul vezetői engedéllyel sem rendelkezett. A 41 éves férfi ellen az ittas járművezetés miatt eljárást kezdeményeztek, az általa elkövetett szabálysértések miatt pedig több eljárás is indult vele szemben, majd őrizetbe vették.