Ítélet 1 órája

Meztelenül üldözte éjjel az utcára, pengével vagdosta barátnőjét a tatabányai férfi

A kegyetlen férfi több alkalommal is brutálisan bántalmazta barátnőjét, megöléssel is megfenyegette. Most a bíróság börtönbüntetésre ítélte az agresszort.

Kemma.hu Kemma.hu

Fotós: Shutterstock

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint az október 3-án tartott előkészítő ülésen 2 év 3 hónap börtönbüntetésre, valamint mellékbüntetésként 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a tatabányai férfit, aki többször kegyetlenül bántalmazta, megfenyegette barátnőjét. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védő enyhítésért jelentett be fellebbezést. A vádirat szerint a férfi 2021. október 28-án hajnal 2 óra körül a tatabányai házában, bosszúból - mert azt gondolta, hogy barátnőjének köze van az általa fogyasztás végett tartott kábító hatású anyag eltűnéséhez – ütlegelni és rugdosni kezdte őt, majd egy szikepenge tartó dobozt vett elő, melyből kiállt a penge, és megfenyegette, hogy neki már nem kell, de hogy másnak se kelljen, inkább elcsúfítja. A férfi a nőt az ágyra lökte, leszorította és a pengével a nyakát megvágta. A nő 4 centiméter hosszú és 1-1,5 centiméter mély vágott sérülést szenvedett, mely sérülés gyógytartama nyolc napon belüli, azonban a támadás eszközére, módjára, a támadott testtájékra figyelemmel, fennállt a nyolc napon túl gyógyuló sérülés kialakulásának reális lehetősége is. A férfi 2021. december 20.-án éjjel a tatabányai házában féltékenységből összeveszett a nővel, őt állon ütötte, majd megpofozta. Az elkövető ezután megöléssel fenyegette meg és felszólította, hogy meztelenre vetkőzve távozzon. A sértett a fenyegetés és a bántalmazás hatására meztelenre vetkőzött és a házat elhagyva a fagyos utcára ment, ahová a vádlott is követte. Amikor a nő az utca végére ért, a férfi visszaparancsolta őt a házba, és a ház kapujához érve, testszerte ököllel ütlegelni kezdte. A házba visszatérve a hajánál fogva elkapta és magához rántotta, majd a nyakánál megfogva az ágyra lökte és ököllel szájon ütötte. Ezután mellé térdelve a nyakát erősen szorítani kezdte, miközben azt mondta, hogy „Hagynom kellett volna korábban, hogy elvérezzél!”, ezzel utalva arra, amikor megvágta a nyakát. Miután a férfi elengedte a nő nyakát, közölte vele, hogy felköti és kivérezteti, majd trágár módon szidalmazva ismét testszerte ütlegelni kezdte őt. A férfi ezután kiment az udvarra és fenyegetéseinek nyomatékául behozott egy hurokra kötött kötelet és egy kábelt, majd amikor a sértett a fürdőszobába indult, a hajánál fogva elkapta őt, ököllel gyomortájon ütötte és megrúgta, amitől a sértett a falnak esett. A férfi ezután nőt tovább bántalmazta, majd ismét az udvarra ment, behozott egy ismeretlen tárgyat, és a nőt magához hívta. Amikor az félelmében ennek eleget téve felé indult, a vádlott lefejelte őt. A nőnek végül sikerült kiszaladni a házból, elrejtőzött egy gazos területen, majd egy közeli házba bekopogva rendőri segítséget kért. A sértett a bántalmazás következtében zúzott sérüléseket szenvedett a homlokán és mindkét lábán.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik