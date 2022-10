A Tatabányai Törvényszéken október 24-én folytatták a tárgyalását annak a férfinak, aki kegyetlenül megölte ismerősét, majd ki is fosztotta. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének ügyében tanúk meghallgatásával folytatódott a bizonyítási eljárás.

Mint arról korábban beszámoltunk: a vádirat szerint a P. N. korábbról ismerte az áldozatát, vele több alkalommal együtt italozott. A vádlott 2019. május 20-án kora este megjelent a férfi kertjében található bódéban, majd ismeretlen okból bántalmazta az ittas tulajt. Testszerte több alkalommal ököllel megütötte, fejberúgta, megtaposta a mellkasát, a nyakát, majd a földön fekvő, még életben lévő férfinél lévő 8 ezer forint értékű mobiltelefont elvette és elhagyta a helyszínt. Nem elégedett meg azonban ennyivel. Másnap hajnalban visszament a kertbe, majd a bódéban a holtan fekvő ismerősétől ellopta a műanyag táskáját, a rövidnadrágját, valamint az alsónadrágját, majd a kertből hátulról, az erdőn keresztül távozott.

A hétfői tárgyaláson P. N. egykori zárkatársának vallomását hallgatták meg. A férfi zárkafőnök volt abban a cellában, ahova a gyanúsított került előzetes letartoztatásban. A meghallgatáson a tanú fenntartotta a korábbi vallomását, miszerint legalább egy hónapig voltak egy cellában.

A férfi elmondta, hogy P. N. először tagadta a gyilkosságot, de mondták neki, hogy látszik az öklén a sérülés. Ekkor vallotta be neki, hogy a sógorával és a lánytestvérével követte el. Elbeszélése szerint egy öregembert vertek meg, aki a közelükben lakott. Mikor eljöttek tőle, elhoztak valami telefont, pénzt meg piát, idézte fel a zárkatárs, akinek a vádlott azt is elmondta, hogy a lánytestvér nem bántotta az áldozatot.

P. M. azt is mondta, hogy amikor eljöttek, még élt a férfi. Hajnalban mentek vissza hozzá megnézni a lánytestvérével. Akkor a férfi már mozdulatlanul feküdt, ahogyan otthagyták. Erre megijedtek és elmentek. A tanú szerint a P. M. azt is elárulta neki, hogy a vallomástételeknél mindig tagadott, még annak ellenére is, hogy a hazugságvizsgálaton bebukott.

Dr. Borbély Veronika ügyész, helyettes ügyészségi szóvivő a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a sógort és P. N. leánytestvérét korábban tanúként hallgatták meg. Ellenük vádat nem emeltek. A tárgyalás még a héten folytatódik egyébként.