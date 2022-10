Hétszemélyes autó csapódott be október 17-én a kora délelőtti órákban Komáromban az 1-es főúton, a város határában lévő benzinkút területére. Amint az később kiderül, egy embercsempész vezette a kocsit, aki illegális migránsokat szállított. Több közúti táblát is kitört, valamint a kútjelző alkalmatosságot is. A magas padkáról a földhöz csapódva közvetlenül a benzinkút kompresszora mellett suhant el, végül közvetlenül a kútoszlop előtt állt meg. Katasztrofális baj is bekövetkezhetett volna, ha az autó nem áll meg kútoszlop előtt.

A police.hu tájékoztatása szerint a rendőrök a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Pécsi Osztályának jelzése alapján szúrtak ki a sztráda 57-es kilométerszelvényében, Tatabánya közelében egy lengyel honosságú Seatot, illetve egy bolgár honosságú Ford Mondeot hétfő reggel. A két jármű a rendőri jelzéseket figyelmen kívül hagyta, és nagy sebességgel továbbhajtott. A rendőrök követték a gépkocsikat, mely során a Fordot a 13-as úton megtalálták. Abban 10 migráns utazott, a sofőr viszont elmenekült, őt most is keresik.