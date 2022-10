A rendőrséghez a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól még 2019-ben bejelentés érkezett arról, hogy ismeretlenek ismeretlenek fosztogatják a madarak fészkeit, kilopják belőlük a fiókákat - számolt be róla a police.hu. Az elkövetőket 2020 májusában Tahitótfalu külterületén tetten érték.

A három férfit és egy nőt akkor fogták el, amikor a 30 méter magas fákon lévő fészekből emelték ki a fiókákat. A nyomozók a gyanúsítottaknál tartott kutatások során laptopokat és mobiltelefonokat foglaltak le, majd további 9 embert fogtak el.

A nyomozás során kiderült, hogy a tolvajoknak a megszerzett madarakkal az illegális solymászat volt a céljuk. A madarakat kisebb állatok elejtésére trenírozták. A nyomozók az eljárás során az elkövetőktől 12 élő állatot foglaltak le. Ezek között volt 8 héja, 2 szalagos álölyv és 2 afrikai uhu. A madarak elhelyezéséről a környezetvédelmi hatóság gondoskodott. A 11 férfit és a 2 nőt összesen 40 bűncselekménnyel gyanúsították meg a nyomozók. Többségében természetkárosítás, lopás és orvvadászat miatt kell felelniük, de páran közülük elkövettek lőfegyverrel visszaélést is, illetve egyiküket a nyomozók meggyanúsították veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésével is. Volt egy olyan eset, mikor az egyik gyanúsított a védett példányok eredetét valótlan tartalmú okirattal akarta igazolni, így neki magánokirat hamisítása miatt is felelnie kell.