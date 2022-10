A csalás, hamis magánokirat felhasználása, és személyes adattal való visszaélés miatt indult ügyben a Komáromi Járási Ügyészség vádirata alapján a Komáromi Járásbíróság 1 év 6 hó fogházbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra és 49 ezer 17 forint vagyonelkobzásra ítélte azt a férfit, aki mások személyes adatainak jogtalan felhasználásával, álnéven kötött telefon előfizetői szerződéseket. A bíróság a férfit kötelezte arra, hogy a sértettnek okozott kárt térítse meg – tájékoztatott dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádirat szerint a komáromi elkövető két ízben is úgy kötött távközlési céggel annak online felületén telefon előfizetői szerződést és adásvételi szerződést, hogy az ügylethez más személy jogtalanul megszerzett adatait használta fel. Előbb 2019. október 3-án egy 50 ezer 190 forint értékű mobiltelefont és SIM kártyát vásárolt részletfizetési kedvezménnyel. A férfi a megrendelt mobiltelefont és SIM kártyát 2019. október 3-án egy komáromi parkolóban vette át személyesen a futárszolgálattól. Az átadás-átvételi elismervényt álnéven aláírta, és a futárnak átadta. Az átvett telefont és sim kártyát a férfi napokon belül eladta. A távközlési cégnek ezzel összesen 113 ezer 907 forint kárt okozott.

Az elkövető később egy másik sértett nevében is mobiltelefon szolgáltatásra kötött előfizetést, és egy 64 ezer 890 forint értékű mobiltelefont és SIM kártyát vásárolt részletfizetési kedvezménnyel a távközlési cégtől. A férfi ezt a mobiltelefont és SIM kártyát 2019. október 29-án vette át a futárszolgálattól személyesen a komáromi parkolóban, az átadás-átvételi elismervényt ezúttal is álnéven írta alá. A férfi az így átvett mobiltelefont és SIM kártyát is eladta napokon belül. A férfi ezzel a távközlési cégnek 103 ezer 892 forint kárt okozott.

Az elsőfokú ítéletet a kihirdetését követően az ügyész, vádlott tudomásul vette, így az jogerőssé vált.