A perbeszédben a vádat képviselő ügyész, Dr. Borbély Veronika kiemelte, hogy az orvosszakértő véleménye szerint az elhunyt sérülései egy időben keletkeztek és bizonyítást nyert, hogy egyszeri, elhúzódó bántalmazás miatt hunyt el. A vizsgálatok szerint a halál legkésőbb a verést követően másnap délben állt be.

A vádlottak a tárgyaláson nem ismerték be bűnösségüket. Azt állították, hogy csak pár pofont adtak cimborájuknak, aki szerintük már úgy jött haza, hogy több, verekedésből származó véres nyom volt rajta. A másodrendű vádlott azonban még az első kihallgatásán részletes vallomást tett. Bár ezt később visszavonta, az ügyészség véleménye szerint ebben a vallomásban leírtakat erősítik meg a nyomozás során feltárt körülmények, bizonyítékok is. Vérnyomot rögzítettek az ágy előtti részen, az ágyon, a földön levő autóülésen, ahol a holttestet megtalálták. De vér volt a folyosón kifelé a bejárat felé, a lépcsőn és a porszívón is. Az elhunyt nyakán levő sérülései láncfűrész lánctól keletkezhettek. Ezen meg is találták a másodrendű vádlott DNS-ét, de a sértett férfi körme alatt levő szövetekből is egyértelműen azonosítható volt a két támadó profilja.

A bíró végül az ügyészség indítványával megegyezően hozta meg ítéletét: mindkét vádlottat életfogytiglan tartó fegyházbüntetésre ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyektől. Legkorábban 25 év múlva feltételesen szabadulhatnak. Az ítélet ellen mindketten fellebbeztek.