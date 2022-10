A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök október 11-én közlekedésrendészeti ellenőrzést hajtottak végre Almásfüzitőn. Egy személygépkocsi Naszály irányából kikanyarodott az 1-es számú főútra, de amikor meglátta a rendőröket, hirtelen megfordult és nagy sebességgel elhajtott az ellenkező irányba. Az autót vezető férfi nem állt meg a rendőri jelzésre, őt végül Naszály belterületén állították meg az egyenruhások.

A mocsai lakos elmondta, hogy azért menekült, mert nem rendelkezik vezetői engedéllyel. Kiderült, hogy a jármű műszaki érvényessége is lejárt. A 38 éves férfi közlekedése során több szabályszegést is elkövetett, ezért, valamint az engedély nélküli vezetés miatt is eljárás indult ellene. A sofőrt az egyenruhások előállítását követően őrizetbe vették.