A Megyei Rendőr-főkapitányság tatai Szabadidő és Oktatási Központjában rendeztek ünnepélyes állománygyűlést a Tatai Rendőrkapitányság munkatársainak október 21-én. Az eseményről a tata.hu számolt be. A helyszínen elismerések átadására is sor került. Krasula János rendőr ezredes, a tatai kapitányság vezetője elmondta, hogy egy évvel ezelőtt jöttek így össze utoljára, amikor a migráció, a koronavírus járvány és számos országos jelentőségű esemény kapcsán jutalmaztuk a kollégáikat, akik a nem mindennapi feladatok terén is sikeresen helyt álltak.

– Idén ismét nehéz időszakot élünk, de ennek ellenére a statisztikák alapján újra elmondhatjuk, hogy továbbra is jó eredményekkel dolgozunk. Kollégáim a mögöttünk álló esztendőben is kimagasló helytállásról tettek tanúbizonyságot, példaértékű alázattal és kitartással látták el szolgálati feladataikat, ezért megérdemlik az elismerést, amelyre az önkormányzat által biztosított támogatásból nyílt lehetőség - mondta köszöntőjében az ezredes.

Az ünnepségen Farkas Gábor rendőr dandártábornok, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya hangsúlyozta, hogy a tatai állomány olyan munkákban is kiemelkedően teljesít, amelyek nem tükröződnek a statisztikákban. Ilyen volt például a közelmúltban megrendezett XI. Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Verseny, amelyet nagy sikerrel szerveztek és koordináltak a helyi kollégák, munkájuk nyomán pedig Tata felkerült Magyarország rendőrszakmai térképére.

Az eseményen Purgel Zoltán, Tata alpolgármestere mondott köszöntőt kiemelve, hogy az önkormányzat minden évben pénzügyi támogatással segíti a tatai kapitányság működését. Az alpolgármester megköszönte a kapitányság közösségének azt a munkát, mellyel városunkat és a kistérséget szolgálják, s külön köszönetet mondott azért az együttműködésért, amivel a tatai rendőrség évről-évre segíti a helyi rendezvények lebonyolítását, koordinálását.

Az ünnepi állománygyűlésen Purgel Zoltán Tata Város Önkormányzata nevében, a Fellner Jakab Emlékév alkalmából Fellner emlékérmeket és emlékbélyeget adott át Farkas Gábor rendőr dandártábornoknak, valamint Krasula János kapitányságvezetőnek. A helyszínen a Tatai Rendőrkapitányság 21 munkatársa kapott külön elismerést a 2022-ben nyújtott kiemelkedő munkájáért.