A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint ítéletet hozott az Esztergomi Járásbíróság azoknak a férfiaknak az ügyében, akik egy esztergomi üzemből autógyártáshoz használt szelepeket loptak. A vádirat alapján az az egyik férfit 2 év, végrehajtásában 4 évre felfüggesztett börtönbüntetésre, 100 ezer forint pénzbüntetésre, 1 millió 853 ezer 344 forint vagyonelkobzásra, a másik férfit 1 év 4 hónap, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre, 120 ezer forint pénzbüntetésre és 953 ezer 344 forint vagyonelkobzásra, a harmadik férfit 2 év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre, 120 ezer forint pénzbüntetésre, 933 ezer 344 forint vagyonelkobzásra, a negyedik férfit 1 év 4 hónap, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre, 120 ezer forint pénzbüntetésre és 560 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte.

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a bíróság valamennyi vádlott pártfogó felügyeletét elrendelte a próbaidő tartamára. Az elsőfokú ítélet a kihirdetését követően jogerőssé vált, mert azt az ügyész és vádlottak is tudomásul vették.

A vádirat szerint három férfi az esztergomi üzemből autógyártáshoz használt szelepeket lopott 2019. november 2-án az esti órákban. Mindannyian sötét ruházatot, saját készítésű símaszkot, valamint kapucnit viseltek. A gyárat körülvevő kerítést két elkövető csípőfogóval átvágta. A férfiak a kerítésen keletkezett résen keresztül bejutottak a telephelyre, majd a kerékszerelő üzem étkezőjének ablakát egyikük egy kővel betörte.

Az épületbe két férfi mászott be, utóbbi úgy, hogy az elsőnek bejutó elkövető az ablakon kiadott egy széket, amelyet az ablak alá állítottak, hogy a nagyobb súlyú társa is be tudjon mászni az ablakon keresztül. Egy férfi az épületen kívül maradt, figyeléssel biztosította társai tevékenységét. Az épületen belül az egyik férfi létra segítségével felmászott a polcrendszer felső részére, és az ott található dobozok közül többet leadott a társának, egy-egy doboz szelepet pedig magához vett, és mindketten a kitört ablakhoz mentek, a dobozokat a párkányra tették. Az elkövetők a dobozokat elrejtették a kerítés melletti bokrok közé, ahonnan gépkocsival vitték el az összesen 2 millió 825 ezer 503 forint értékű szelepeket, a lopással okozott kár az eljárás során megtérült.

A lopott szelepek egy részét a tolvajok egy negyedik, az ügyészség által pénzmosás bűntettével vádolt férfinak értékesítették. A lopást megelőzően az egyik elkövető, aki a sértett cég munkavállalója volt, az ismeretlen elkövető által ellopott 600 darab, összesen 1 millió 53 ezer 600 forint értékű szelepeket megszerezte, és tizenöt alkalommal, összesen 900 ezer forintért értékesítette annak a férfinak, aki a betörésből származó szelepek egy részét is megvette.