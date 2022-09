A Tatabányai Járási Ügyészség négyrendbeli lopás vétsége miatt vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, akinek két cselekményét biztonsági kamera rögzítette – tájékoztatott Borbély Veronika, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

A vádirat szerint a férfi a négy cselekmény egyikeként 2021. február 19-én egy tatabányai áruház bejáratánál lévő hűtőszekrényből két üveg teát vett ki összesen 600 forint értékben, majd az italok kifizetése nélkül akart távozni. A folyosón szolgálatot teljesítő biztonsági őr azonban észrevette, mit csinált, és felszólította őt, hogy rakja vissza az italokat, aminek a bolti szarka eleget is tett.

A másik cselekmény 2021. március 9-én történt. A férfi ezen a napon a tatabányai pláza emeletén lévő mobiltöltőállomás egyik szekrényét nyitotta ki a biztonsági kódot is megadva, majd a szekrényből kilopott egy 4900 forint értékű mobiltelefont annak 1500 forintos tokjával és 1900 forint értékű SIM kártyával együtt.

A harmadik esetben a férfi 2021. február 9-én 10 óra körül a tatabányai pláza üzletében két darab, összesen 10 ezer 980 forint értékű férfi karórát lopott el úgy, hogy csomagolásukat széttépte és a földre dobta, majd a termékek kifizetése nélkül távozott. A férfi azonban aznap délután visszament az üzletbe, ahol az egyik dolgozó és a biztonsági őrök megtalálták az alkarján az órákat.

A negyedik esetben, 2021. február 10-én megint a tatabányai plázába tért be a tolvaj. Ott egy üzletben egy 9 ezer 995 forintos műbőr kabátot vitt be a próbafülkébe, ahol a rajta lévő, az áruvédelmi eszközt is tartalmazó címkét letépte, a kabátot pedig a saját ruházata alá felvette, majd a fülkéből kiment. A férfi trükkjét azonban az üzlet dolgozója észrevette és megkérte őt arra, hogy a kabátot adja vissza, aminek a tolvaj eleget is tett.

Az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság az elkövetővel szemben közérdekű munka büntetést szabjon ki. A bűncselekmények közül kettőt kamerafelvétel rögzített.