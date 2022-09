A rendőrség rendszeresen közli és frissíti körözési listáját, külön kiemelve a toplistás bűnelkövetőket. Ezúttal három Komárom-Esztergom megyei születésűt találtunk a kiemeltek között, valamint egy Fejér megyei férfit, akinek az ügyében nyomravezetői díjat is kitűzött szűkebb hazánk főkapitánysága.

A 29 éves, esztergomi születésű Takács Attilát lopások, kábítószerrel való visszaélés és garázdaság miatt keresik, ugyanis nem kezdte meg szabadságvesztése letöltését. Nem kispályás: nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene. A 34 éves Dudás Ildikó Tatabányáról „futott be” nagy karriert: a Veszprémi Törvényszék európai elfogatóparancsot is kiadott ellene, drogügyei miatt. Jogerősen kiszabott büntetésének letöltését nem kezdte meg az esztergomi, szintén 34 éves Herceg Kevin sem. Ellene a Tatabányai Törvényszék mellett a Budapest Környéki is elfogatóparancsot adott ki. A lopás mellett két csalás is a számlájára írható.

Nyomravezetői díjat ér Szilárd

A 49 éves, móri születésű Fodor Szilárdnak szintén a rácsok mögött kellene lennie. Ezért, és csalás megalapozott gyaúja miatt keresi a Komárom-Esztergom megyei rendőr-főkapitányság. 300 ezer forint nyomravezetői díjat is kitűztek az ügyében. Ez a pénz annak fizethető ki, aki Fodor Szilárd felkutatását közvetlenül elősegítő olyan információval szolgált, ami az elfogását eredményezi. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A kisbéri rendőrök mellett a Tatabányai Törvényszék is keresteti, nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van ellene.