Egy saját autójának eladásáról szóló hirdetést vett észre egy közösségi oldalon egy férfi még júniusban. A hirdetéssel csupán az volt a gond, hogy ő nem akarta eladni a járművet. A kocsit korábban kölcsönadta egy ismerősének, így meglepve tapasztalta, hogy azt egy általa nem is ismert személy árulja az interneten.

A tulajdonos feljelentést tett, majd az interneten talált elérhetőségen egyeztetett egy időpontot az eladóval. A férfi el is ment a találkozóra, csakhogy vele mentek a rendőrök is. A nyomozás során kiderült, hogy a tulajdonos ismerőse, aki kölcsönkapta a kocsit, továbbadta azt egy harmadik félnek, aki a sértett adatait felhasználva kitöltött egy adás-vételi szerződést, és azt helyette alá is írta.

Az elkövetőt hamis magánokirat felhasználásával elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek – adta hírül a police.hu.