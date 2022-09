Két eltűnésről is beszámolt a rendőrség, mindkettőnek szerencsés vége lett. Egy férfi jelentette be édesanyja eltűnését a Tatai Rendőrkapitányságon szeptember 5-én. Elmondta, hogy a 79 éves asszony kora reggel távozott a tartózkodási helyéről, valamint azt is, hogy térben és időben nehezen tájékozódik.

A rendőrök azonnal megszervezték a kutatást, és városszerte keresni kezdték a nénit. A nyomozók délután rá is találtak az asszonyra, aki egy bozótos területen feküdt pizsamában, cipő nélkül. Elmondta a rendőröknek, hogy megpróbált hazajutni, de közben elfáradt, fájt a lába, így nem tudott továbbmenni. A kiérkező mentők kórházba vitték a nőt.

Késő délután újabb eltűnés jutott a rendőrség tudomására. A bejelentő elmondta, hogy egy 76 éves férfi egy komáromi intézményből elment, és azóta sem tért oda vissza. Az egyenruhások azonnal a férfi keresésére indultak. Két óra múlva egy nő telefonált a segélyhívóra, és elmondta, hogy megtalálta a bácsit, aki az úton Tata irányába gyalogolt. A megadott címre kiérkező rendőrök visszavitték a férfit az otthonba.