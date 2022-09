Mint ismert, először szervezték meg a programokat a Bányászati Múzeumban, ahol nem várt helyzettel álltak szemben a szervezők és az egyenruhások. A kialakult helyzetre, mivel ezentúl is a múzeumban ad otthont a bányásznapi programoknak, mindenképp megoldást keresnek a szakemberek.

Dr. Bolehradsky Szilveszter ezredes, városi rendőrkapitány elmondta, hogy kiemelt bűncselekmény nem történt az utóbbi időszakban a bányászvárosban. Az elnöki beszámoló szerint sikeresen, komolyabb probléma nélkül lezajlottak a nyári rendezvények. A teljesség igénye nélkül ide sorolható a Napfénykarnevál, a Szent Iván Éji Mulatságok, a filmvetítések, vagy a Boroszlány.

Később a Dózsa György úti Sakk-Matt üzlet környékén uralkodó állapotok kerültek terítékre. Ennek előzménye, hogy több lakossági bejelentés érkezett a tűrhetetlen helyzet miatt. A rendőrkapitány szerint 16 helyszíni bírságot szabtak ki, főként csendháborításért és közterületen történő alkohol fogyasztásért a közelmúltban.

Dr. File Beáta jegyzőhöz is eljutott a panaszáradat, aki személyesen is beszélt már az üzlet tulajdonosával. Vele is, és a ház lakóival is törekszenek a probléma mielőbbi megszüntetésére. Hosszútávon megoldást jelenthet a bolt csökkentett nyitvatartási idejének szigorú betartása, valamint egy olyan önkormányzati rendelet megalkotása, mely hatást tud gyakorolni a hasonló esetekkel szemben.