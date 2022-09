A járőrök Oroszlányon, a Bokodi úton ellenőriztek egy autóval közlekedő 54 éves férfit szeptember 10-én délelőtt. A járművezetővel szemben felmerült az ittasság gyanúja, mely be is igazolódott, hiszen az alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott. A bokodi lakost további mintavételre előállították, és a mérési eredmények alapján részére 100 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, továbbá 8 büntetőpontot is kapott, adta hírül a police.hu.