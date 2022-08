A rendőrség tájékoztatása szerint befejezték a szükséges eljárási cselekményeket annak a dorogi férfinek az ügyében, aki ismerőse házából légpuskát lopott és malacot is itatott. Az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek.

Ismerőse kesztölci házába tört be V. J. április 2-án. A 39 éves dorogi férfi egy farönkkel törte be az ingatlan ablakát, és azon keresztül mászott be. A házban célirányosan haladt, tudta, hogy a sértett hol tartja a légpuskáját, azt akarta magával vinni. Ahogy sejtette, a fegyver a helyén volt, magához vette, majd távozott. A tulajdonos aznap este vette észre, hogy betörtek hozzá, és értesítette a rendőrséget. A dorogi rendőrök rövid időn belül azonosították, és április 7-én elfogták az elkövetőt, aki ellen lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.

V. J. a kihallgatásán beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy azért érkezett aznap ismerőse házához, hogy ellopja a légpuskáját. Miután ezt megtette, megitatta a sértett malacát, és távozott a helyszínről. A nyomozók a lopott légpuskát lefoglalták, és visszaadták a tulajdonosának.