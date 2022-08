A város közgyűlése még áprilisban döntött, így most három helyszínnel is bővülhetett a térfigyelő rendszer. Mostantól az Ipari parkban a Bécsi út – Orgonás út körforgalomnál öt, a Környei úton a Rákóczi Ferenc utca – Bécsi út kereszteződésében három, az Erőműi lakótelepen a Környei úti buszfordulónál pedig négy kamera figyeli és segíti majd betartani a rendet a megyeszékhelyen – számolt be a fejlesztésről közösségi oldalán a város.

A szakemberek mindhárom helyszínre rendszámfelismerő kamerákat is telepítettek, amelyek feladata az átmenő bűnözés nyomon követése, a közbiztonság növelése lesz.

A fejlesztéssel a Környe felől érkező és a Környe felé közlekedő járműveket rendszám alapján is össze tudják majd vetni a rendőrség körözési listájával, így is segítve a bűnmegelőzési és bűnüldözési munkát.