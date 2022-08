Gyerekricsajtól volt hangos a tűzoltólaktanya Tatabányán és Esztergomban pénteken. A tűzoltók minden érdeklődőt vártak a a két településen a parancsnokságokon. A lánglovagok készséggel meséltek a laktanyai élet mindennapjairól, így a vendégek a tűzoltószertár és a különböző tűzoltójárművek felszerelései mellett a híradó helységet is megtekinthették.

A csemeték méretpontos tűzoltóruhákat húzhattak és felülhettek a tűzoltójárművekre is. Ennél a pontnál kerültek elő a telefonok is, hogy az életre szóló élményt a családi archívum számára is maradandóvá tegyék. Tatabányán a gyerekek és kísérőik testközelből, a tűzoltószertárból nézhettek végig egy próbariasztást, ami nagy sikert aratott a gyerekek és a felnőttek közt is.