Kigyulladt egy huszonöt négyzetméteres vidéki ház Tatánál, a Gurgyal füle dűlőnél. A tűzhöz komáromi hivatásos tűzoltókat riasztották, adta hírül a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság. Varga Mihály Sebestény szóvivő a Kemma.hu-nak elmondta: a tűzoltók az épületet vízsugarakkal körülhatárolták, a tüzet eloltották, jelenleg az utómunkálatok zajlanak. A házból a lánglovagok egy gázpalackot is eltávolítottak, személyi sérülés nem történt. Az oltásba a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is besegített, akik Facebook oldalukon is beszámoltak az eseményről.