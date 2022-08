Tatabányán figyeltek fel a járőrök augusztus 16-án, kedden késő este egy autóra, amely világítás nélkül haladt az Ifjúság utca irányába. Megállították, majd ellenőrizték a sofőr és a jármű iratait.

Kiderült, hogy a gépkocsit vezető 39 éves férfinak nincs is vezetői engedélye, de a jármű forgalmi engedélye is lejárt. A tatai sofőrt ekkor meg is szondáztatták, ami bizony pozitív lett.

Előállítását követően az ittas vezetés miatt büntetőeljárást indítottak ellene. És mivel nem rendelkezett vezetői engedéllyel, az autó forgalmi engedélye lejárt és nem működtek a világító berendezései, a rendőrök szabálysértési feljelentést is tettek – adta hírül a police.hu.