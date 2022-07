Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a napokban egy ácsi család otthona a tűz martaléka lett. A családban két kiskorú gyermek is él, nagy szükségük lenne ágyakra, bútorokra, valamint esetlegesen elektronikai háztartási gépekre. Az Ászak Család Gyermekjóléti Szolgálat az emberek segítségét kérte, többen is tárgyi, pénzbeli adománnyal támogatták a családot. További adományokat is várnak, részletes információk az Ászak Család Gyermekjóléti Szolgálat Facebook-oldalán olvashatóak.