– Egy ekkora kiterjedésű tűz oltása hatalmas feladat, amely komolyan igénybe veszi a beavatkozó erőket, arról nem is beszélve, hogy – mint ebben az esetben is – az emberek biztonságáért, az anyagi javak védelméért is zajlik a harc ilyenkor. Ezzel ellentétben a tüzek megelőzése a szabályok, ajánlások betartásával, sokkal kisebb erőbefektetést igényel és közben a természeti környezetet is óvjuk – tette hozzá.

Égetés helyett javasolt a komposztálás - A hasonló esetek elkerülése érdekében fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a tűzgyújtási tilalmat: ebben az időszakban az erdőkben, fásításokban és ezek kétszáz méteres környezetében még kijelölt tűzrakó helyen sem lehet tüzet rakni. Ha a kertünkben sütögetünk, bográcsozunk, már a tűz meggyújtásakor oda kell készíteni az oltáshoz szánt vizet és ne hagyjuk felügyelet nélkül a helyszínt. A száraz növényi hulladékok égetése sok településen tiltott, ahol engedik, ott is érdemes elgondolkodni a komposztáláson. A tűzoltó főhadnagy szerint ezzel az elszabaduló kerti tűz kockázatát kiküszöböljük, a levegő szállópor koncentrációját is csökkenthetjük és végül a kertünk földjének termőképességét is javíthatjuk.