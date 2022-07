Vezetni akart 1 órája

Nem volt meg a 8 osztály a jogsihoz, hamisított magának egy bizit az esztergomi nő

Egy nő annyira be akart íratkozni egy esztergomi autósiskolába, hogy szakmunkás bizonyítványt is hamisított magának hozzá. Most vádat emeltek ellene.

Kemma.hu Kemma.hu

Nagyon akart jogsit a nő, de most a bíróság előtt kell felelnie, nem a vizsgabiztos előtt Forrás: Shutterstock

Nagyon akart jogsit a nő, de most a bíróság előtt kell felelnie, nem a vizsgabiztos előtt Forrás: Shutterstock

Vádat emeltek a nő ellen, aki hamis szakmunkás bizonyítvánnyal akarta igazolni az alapfokú végzettségét egy esztergomi autósiskolában A csalót tárgyalás mellőzésével pénzbüntetésre ítélnék, legalábbis ezt kérte az ügyészség. Az ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat a nővel szemben és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a vádlottat az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetésre ítélje. Dr. Borbély Veronika, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője ismertette a vádiratot a Kemma.hu-val: eszerint a nő tavaly februárban hamis szakmunkás bizonyítványt szerzett magának, amely szerint kereskedelmi és vendéglátóipari eladó szakképesítése van. A hamis bizonyítványt egy esztergomi autósiskolában használta fel, ugyanis ezzel akarta igazolni a tanfolyam elvégzéséhez szükséges alapfokú iskolai végzettségének meglétét.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!