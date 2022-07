Előkészítő ülés 1 órája

Esztergomi garázsokat tört fel és kocsiból lopott a trió, felelniük kell tettükért

A három férfi Esztergomban több garázst is feltört, valamint két nyitva hagyott kocsiból is lopott. Most felelniük kell tettükért.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint július 5-én tartanak előkészítő ülést annak a bandának az ügyében, akik esztergomi garázsokat törtek fel és rámoltak ki. Az ügyészség indítványozta, hogy hogy bíróság a büntetett férfit fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra, a büntetlen vádlottakat végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje. A vádirat szerint három férfi 2021. január 6-ról 7-re virradó éjszaka egy esztergomi garázs ajtajáról a lakatot lefeszítették, és onnan szerszámokat és kerékpárt loptak, összesen 161 ezer 150 forint értékben. A vádlottak ebből a garázsból elloptak egy másik, 105 ezer forint értékű kerékpárt is. Térfigyelő kamera rögzítette, amint a két lopott kerékpárral két tolvaj elhajtott a helyszínről. A férfiak 2021. január 6-án este a garázssoron az egyik garázs ajtaját felfeszítették, onnan 50 ezer 500 forint értékben vittek el horgászfelszereléseket, és szerszámokat. A három férfi két másik garázsból is lopni akart, az egyik ajtaját nem sikerült felfeszíteni, a másik garázsban kutattak, de számukra értékkel bíró tárgyat nem találtak. A vádlottak közül ketten egy nyitva hagyott gépkocsiból szerszámokat és GPS-t vittek el összesen 28 ezer forint értékben, valamint egy garázsba lakat lefeszítésével hatoltak be és onnan törött távcsövet, régi evőeszközöket, jelvényeket, és pálinkát vittek el. A három férfi közül az egyik ötször volt büntetve, többszörös és különös visszaeső, míg ketten büntetlenek.

