A Komáromi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint épület rendelkezésére bocsátásával elkövetett prostitúció elősegítése és kábítószerbirtoklás bűntette és más bűncselekmény miatt emeltek vádat az ellen a nő ellen, aki két komáromi lakásban bordélyházat üzemeltetett. A vádirati tényállás szerint a nő 2013-ban vett bérbe egy komáromi társasházi lakást. Ott élt, valamit prostituáltként is dolgozott. 2020-ban aztán egy másik komáromi lakást is bérbe vett. Ezt követően az ingatlanokat kiadta más prostituáltaknak is, hogy használják azokat, persze díjazás ellenében. A mádám haladt a korral: a lakásokat egy fizetett szexuális szolgáltatások közvetítésével foglalkozó internetes honlapon hirdette meg. Emellett kisebb mennyiségben kábítószert is tartott az egyik lakásban.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a vádiratban azt kérték, hogy a Komáromi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje és pártfogó felügyeletet rendeljen el az esetében.

Nem ez az első eset, hogy a Duna-menti városban mádámok dolgoznak. 2017-ben például vádat emeltek egy másik komáromi nő ellen, aki szintén prostituáltaknak adott bérbe lakást. Az üzleten több százezer forintot nyert.