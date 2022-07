A gyerekek testközelből figyelhették meg és hallhattak érdekességeket a tűzoltók által használt járművekről, felszerelésekről (még a légzőkészüléket is felpróbálhatták). A vizit fénypontjaként a tűzoltókra záporozó kérdéseket követően, a csemeték maguk is felpróbálhatták a tűzoltó védőruhák kicsinyített másait, majd a bátrabbak egy rövid fizikai felmérőn is próbára tehették erejüket.