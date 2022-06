Vádemelés 1 órája

Videó: kamionos és targoncás kitervelt akciója okozott kárt az esztergomi cégnek

A két férfi elhatározta, hogy ellopja a tartályokat, ezért egy tervet is kiötlöttek, amit végül sikeresen meg is valósítottak. Most vádat emeltek a tolvajokkal szemben.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Lopás bűntette miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a két férfival szemben, akik összehangolt tevékenységükkel IBC tartályokat loptak Esztergomból. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság az elkövetőkkel szemben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka büntetést szabjon ki, valamint kötelezze őket a sértett kárának a megtérítésére. A vádirat szerint a targoncavezető férfi a munkáltatója esztergomi telephelyén anyagmozgatási feladatokat végzett. A kamionsofőr férfi rendszeresen szállított el hulladékot a telephelyről. A telephelyen IBC tartályok voltak, amelyeket a cég továbbértékesített, vagy hulladék illetve desztillált víz tárolására használt. A két elkövető az IBC tartályok ellopását beszélték meg. Az egyik férfi 2021. július 30-án délelőtt a targoncával az egyik oldalsó, hulladékot tároló épületbe 8 darab IBC tartályt vitt be, ezzel a lopást készítette elő. A teherautó vezetője 2021. július 30-án délben érkezett a kamionnal a telephelyre azért, hogy onnan hulladékot szállítson el. A sofőr a kamionnal szorosan odaállt az épülethez, a társa a targoncával a tartályokat kihozta és felrakta a pótkocsira. Ezután rakták meg az elkövetők a kamiont hulladékkal. A kamion ezután a telephelyet a lopott IBC tartályokkal és a szállított hulladékkal elhagyta. A bűncselekmény elkövetési értéke 371 ezer 925 forint, amely nem térült meg.

