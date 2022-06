A helyi járőrök Dorogon állítottak meg egy személygépkocsival közlekedő férfit június 19-én, vasárnap este. A sofőr ránézésre is ittas állapotban volt, amit az alkoholszonda is igazolt. A 60 éves helyi lakost előállították a rendőrkapitányságra, ahol a mérési eredmények alapján büntetőeljárást indítottak ellene, vezetői engedélyét pedig elvették. Mivel a sofőr közlekedése során nem használta a biztonsági övét, amiatt még közigazgatási bírságot is kiszabtak rá az egyenruhások – adta hírül a police.hu.