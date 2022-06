„Ez még megvan?” – jellemzően ezzel, vagy ehhez hasonló üzenettel szokott elkezdődni egy új beszélgetés, akik el szeretnének adni valamit a Marketplace szolgáltatáson keresztül. Bizony, ha egy termék kelendő, akkor fel sem tűnik nekünk, hogy valaki köszönés nélkül máris megvenné az árut.

Mivel szinte minden eladható a Facebookon keresztül, így csak idő kérdése, hogy a potenciális vásárló mikor lép színre. A legújabb internetes csalás pont erre épül rá, hiszen ha gyorsan és könnyedén szeretnénk pénzzé tenni valamit, akkor legkevésbé sem az érdekel bennünket, hogy az illető hány éves, hova valósi, van-e profilképe és hogy milyen iskolát végzett el.

Nemrégiben egy olvasónk egy franciaágykeretet szeretett volna eladni, mire jelentkezett nála egy titokzatos francia hölgy. A profil teljesen valósnak tűnt – utólag kiderült, hogy feltörték –, az említett személy Franciaországba kívánta szállítani a bútort és rögvest azt állította, hogy az EMS EXPRESS nevű nemzetközi futárszolgálattal viteti ki a terméket.

A hölgy továbbá azt írta – és itt jön a trükk lényege – hogy mivel külföldre szeretné vinni az ágykeretet, így ő állja a szállítás árát, ugyanakkor a biztosítás összegét az eladónak kell fizetnie. Állítása szerint az utóbbi összeget a futár adja vissza borítékban.

Nos aki odáig eljut, hogy a „szállítás megrendeléséről” szóló e-mail után kifizeti az érdeklődő által említett biztosítási összeget, az hiába várja majd a futárt, sosem fog megérkezni. Olvasónk is elbukott pár tizezer forintot, majd számon kérte a hölgyet, aki először nyugtatni kezdte, majd lebukása után trágár módon szidalmazta és feljelentéssel fenyegette meg őt. Bár a történet szinte mindig ugyanez, némi csavar lehet azért benne, de árulkodó, hogy a vevő tört magyarsággal ír és ha a profilnak csak afrikai országokból származó ismerősei vannak.

Gányai Balázs rendőr főhadnagy, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: ilyen jellegű eset kapcsán még nem érkezett jelzés, illetve bejelentés a rendőrségre, de más internetes csalásokkal kapcsolatban vannak folyamatban lévő eljárások a kapitányságon.

Szerelemmel is próbálkoznak a csalók - Gányai Balázs több ismert csalási módra is felhívta a figyelmünket. Vannak olyan bűnözők, akik online párkeresőn nézik ki maguknak a célpontjaikat és rövid ismertség után azt állítják, hogy szerelmesek, ám hamar lebuknak a semmitmondó válaszaikkal, illetve azzal, ha intim képeket, videókat kérnek rólunk, vagy pénzt, ajándékot akarnak kérni. Az üzleti levelekkel, nyereményjátékokkal, illetve kriptovalutákkal kapcsolatos internetes csalások is egyre népszerűbbek. Utóbbi esetében az se ritka, hogy hatalmas nyereséggel, gyorsan megtérő befektetéssel keresnek meg minket. A rendőrség azt kéri, hogy ha csalásra gyanakszunk, vagy áldozattá váltunk, akkor értesítsük a hatóságokat.