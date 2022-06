Sárberektől egészen a a Győri út végéig lángra kapott a vasúti töltés száraz aljnövényzete Tatabányán június 25-én, szombaton délután. A helyszínre, annak kiterjedése miatt nagy erőkkel vonult ki a katasztrófavédelem, akikhez 14.15-kor érkezett a bejelentés. A tatabányai tűzoltók mellett komáromi, bajnai és nyergesújfalui egységek is felvették a harcot a lángokkal szemben – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelem.

Információink szerint a vasút mellett a környékbeliek észlelték elsőnek, és a tűzoltók értesítése után el is kezdték oltani a lángokat lehetőségeikhez képest vödrökkel. A helyszínen a zajvédő fal több eleme is a tűz martalékává vált. Az oltást az élénk szél is nehezíti.

A tűz a vasúti forgalmat is akadályozza. Az érintett szakaszon a vonatok megengedett sebességét 40 kilométer/órára csökkentették.