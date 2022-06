A Magyar Közút Nonprofit Kft. Instagram-oldalán osztott meg egy igazán elszomorító videót. A felvételen az látható, hogy a sofőr a leállósávban megáll, majd kidobják a kocsiból a szemetet.

Az eset június 2-án történt. Mint írták, a a komáromi diszpécser arra lett figyelmes, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalán, a leállósávban vészvillogóval megáll egy fehér személyautó. Mielőtt még riasztotta volna az útellenőrt, a hatóságokat, azt látta, hogy egy rövid idő után szemetet dobnak ki a járműből, majd mennek is tovább.

Hangsúlyozzák, hogy a leállósávban csak azért megállni, hogy kidobja valaki a szemetét, az nagy baj. Ha nincs műszaki hiba vagy olyan helyzet, akkor senki ne használja ezt a sávot. Ha erre még is szükség van, akkor a vészvillogó mellett érdemes elakadásjelzőt is kirakni, ki kell szállnia mindenkinek a járműből és a szalagkorláton túl, láthatósági mellényben kell a segítséget várni. Ha szükség van külső segítségre és baj van, hívni kell a 112-t vagy a diszpécserszolgálatot, de ha lemerül a telefonunk, van több SOS oszlop is a gyorsforgalmi utak mellett.