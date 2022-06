Most olvasónktól kaptunk egy sokkoló felvételt, amelyet fedélzeti kamerája rögzített szintén a 117-es elkerülő táti szakaszán. Mint írta, az eset június 5-én reggel, 8 óra 48 perckor történt. A videón az látható, ahogy egy furgon kevésbé jól belátható, kanyargó szakaszban kezd váratlanul előzésbe. Az esetet rögzítő sofőr járművének előzése után visszatér a saját sávjába, de szinte azonnal az előtte haladó kikerülésének is nekikezd. Mindeközben szemből is érkezett egy autó. A baleset elkerüléséhez az éppen megelőzött sofőr lehúzódására is szükség volt. Így is csak pár méteren múlott a frontális ütközés.