A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint, az Esztergomi Járásbíróság folytatólagos tárgyaláson, csalás bűntette és más bűncselekmény miatt indult ügyben hozott ítéletet azzal a nővel szemben, aki több száz csalást követett el, több száz hamis magánokirat használt fel.

Dr. Borbély Veronikától, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy az Esztergomi Járásbíróság az elsőrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett 24 rendbeli csalás vétsége, 6 rendbeli csalás vétségének kísérlete, 186 rendbeli csalás bűntette, 88 rendbeli csalás bűntettének kísérlete, 295 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége, valamint bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt 8 év börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bűnlajstromban segítő testvérét a bíróság 1 év próbára bocsájtotta.

Az ügyész három nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védő fellebbezést jelentett be elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért. A férfi felelősségét külön büntetőeljárásban vizsgálják.

A vádirat szerint a nő és a férfi testvérek, akik gazdasági társaságok nevében jogtalan haszonszerzési célból az országban működő gazdasági társaságokat kerestek meg telefonon és magukat ügyvédnek, közjegyzőnek kiadva azzal tévesztették meg a gazdasági társaságok képviselőit, hogy az igazságügyi minisztérium kártérítést állapított meg a cég számára korábbi, jogosulatlanul felszámolt reklámozási díjak miatt. A terheltek a megtévesztett sértettektől „kártérítési fedezetet” kértek, arra hivatkozva, hogy a kártérítés összegét csak a fedezeti díj beérkezése után tudják számukra utalni.

További megtévesztések részeként a nő azt is állította, hogy a sértettek által vezetett cégeket az interneten reklámozták, melynek díját be kell fizetni. A sértettek mindezt elhitték, és a kérésnek eleget téve különböző összegeket utaltak a megjelölt gazdasági tárasaság bankszámlájára, amit az elkövetők vagy az általuk meghatalmazott más személyek készpénzben felvettek. Ezzel a módszerrel az elkövetők több száz sértettet csaptak be, tőlük 50 ezer 800 – 16 millió 710 ezer forint közötti összegeket csaltak ki.

Az ügyészség a nővel szemben 2018-ban emelt vádat 248 rendbeli csalás bűntette és 222 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt. A járásbíróság 2020-ban egyesítette az eljárásához a Székesfehérvári Járási Ügyészség vádirata alapján a Székesfehérvári Járásbíróságon indult büntető ügyet, melyben az ügyészség további 62 rendbeli csalással és 50 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta.