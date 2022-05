Kluber Krisztián tűzoltó főtörzsőrmester a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság lánglovagja Kertvárosi Óvoda csemetéi közt járt. A főtörzsőrmester nem első alkalommal látogatta meg a fiatal generáció képviselőit.

Ez alkalommal a tűzoltó védőruhát mutatta be, mesélt a gyerekeknek arról, hogyan tudják ők is megelőzni a tűzeseteket otthon és a természetben. A tűzoltó a laktanya mindennapjairól is beszélt, arról, mit is csinálnak a tűzoltók, ha éppen nincsen káresemény, ahová vonulniuk kell. A gyerekek ezután felpróbálhatták a tűzoltóruhákat is.