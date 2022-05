Kigyulladt egy tároló az Oroszlányhoz tartozó Madár-hegyi dűlőn. A mintegy huszonöt négyzetméteres építményben több gázpalack is felrobbant. A tűz a szomszédos épület előtetőjére és az ott tárolt anyagokra is átterjedt. A tatabányai hivatásos és az oroszlányi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínen vannak a kecskédi és a környei önkéntes tűzoltók is. Az egységek megakadályozták a tűz továbbterjedését. Az esethez a mentők is kiérkeztek.