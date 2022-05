Az Esztergomi Járásbíróság május 27-én, pénteken tárgyalja annak a nőnek az ügyét, aki 2019. májusában egy társkereső oldalon talált magának áldozatot, akit apránként magához édesgetve végül jelentős összeggel károsított meg. A férfi a társkeresőn a bemutatkozó szövegében nyilvánvalóvá tette, hogy komoly kapcsolatra, családra és gyermekre vágyik. A vádlott ezt kihasználva anyagi haszonszerzés reményében a bizalmába férkőzni.

A nő valótlanul azt állította magáról, hogy a „klinikákon” dolgozik, orvosi egyetemre jár, több nyelven beszél, 3 diplomája van, egyedül neveli a két gyermekét és a lánya most kezdi a jogi egyetemet. A vádlott által előadottak persze nem fedték a valóságot, mivel a vádlottnak még érettségije sincs. A sértett érzelmileg közel került a vádlotthoz, intim együttlétre is sor került közöttük, és még az édesanyjának is bemutatta a nőt.

A vádlott az együttlétet követően arra kérte a sértettet, hogy az orvosi tanulmányaira adjon neki 250 ezer forintot. Az összeget a férfi át is utalta a nőnek, aki ezt követően azt állította a sértettnek, hogy gyermeket vár tőle, ami azonban nem volt igaz. A nő arra is rávette a sértettet, hogy házasodjanak össze és nyissanak közös bankszámlát.

A sértett a megtakarított 1 millió 650 ezer forintját egy bankszámlán tartotta, amihez hozzáférést engedélyezett a nő részére, aki a sértett tudta nélkül először 1 millió 100 ezer forintot, majd 297 ezer forintot vett fel jogtalanul a számláról. Az összegeket saját célra fordította.

A vádlott a megtévesztéssel összesen 1 millió 647 ezer forint összegű kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg. A május 27-i tárgyaláson perbeszédek várhatók – tájékoztatott Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.