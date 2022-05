A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság május 21-én, Tatán rendezte meg a már hagyományosnak számító családi napját. Az évekre visszatekintő rendezvényen a szervezők színes programokkal, koncertekkel, látványos bemutatókkal várták a látogatókat.

Ezúttal is a rendőrjárművek szirénája, az ugrálóvár, a kutyás bemutató és a „habparty” volt a legizgalmasabb a gyerekek számára. A lurkók megismerkedtek a rendőri felszerelésekkel, és akik kedvet éreztek hozzá, bűnmegelőzési vetélkedőn is részt vehettek, kézműveskedhettek, csillám tetoválást csináltathattak. Ebéd utánra elkészült a „zsűri” értékelése is a főzőversenyről, amelyen az első három helyezett a Tatai Rendőrkapitányság, a Humánigazgatási Szolgálat és a Dorogi Rendőrkapitányság csapata lett – adta hírül a police.hu.