Elkötelezettség 1 órája

Szabadnapján is életeket ment a tatai rendőr

Talán a sors akarata, hogy éppen Németh Róbert rendőr főtörzsőrmester járt már több alkalommal is egy életveszélyes baleset közelében. A körzeti megbízott ugyanis mentőápoló és Police Medic oktató is, azaz pontosan tudja mit kell tenni a mentésnél és egy sérült ellátásánál is.

Szász Dalma Kitti Szász Dalma Kitti

Forrás: beküldött

Forras: beküldött

Nem csoda, hogy Németh Róbert főtörzsőrmester, a Tatai Rendőrkapitányság körzeti megbízottja jelenlétében mindenki biztonságban érzi magát. A vizek városában szolgálatot teljesítő rendőr ugyanis nem csak véd és szolgál, hanem szakképzett életmentő is, így többen köszönhetik neki, hogy egy súlyos baleset után új esélyt kaptak az életre. Nemrégiben például ő sietett annak a biciklisnek is a segítségére, aki közlekedési balesetet szenvedett Tatán, az Ady Endre úton. Ahogy annak idején beszámoltunk róla, egy 86 éves kerékpáros ütközött neki egy teherautónak. A rendőr a szerencsének köszönhetően éppen a helyszínen tartózkodott, így nemcsak látta az esetet, de azonnal meg is tudta kezdeni az idős férfi szakszerű ellátását. Azonnal segített a tatai esetnél

Forrás: Gál László / Kemma.hu – Éppen a tatai rendőrkapitányság előtt kerestem parkolóhelyet amikor láttam, hogy nekiütközik a kerékpáros a tehergépjárműnek, majd elesik. Azonnal kiszálltam az autómból és megállítottam a forgalmat. Az eset azért is érdekes, mert éppen díszegyenruhában voltam, ugyanis ezen a napon volt a rendőrnapi ünnepségünk a komáromi Csillagerődben, ahol a munkám miatt kitüntetést is kaptam. Mivel én a balesetkor nem voltam szolgálatban, ezért megkértem egy munkatársamat, hogy hozza ki a járőrszobából a Police Medic táskámat, amelyben az ellátáshoz szükséges eszközöket tartom – elevenítette fel a baleset utáni első perceket Németh Róbert. A Police Medic instruktorként és oktatóként is tevékenykedő egyenruhás a sérültet izolációs fóliára fektette, és a nyaki gerincet – nyakrögzítő gallérral – stabilizálta. Az idős férfi lábát a főtörzsőrmester rögzítette, valamint fedőkötést is készített rá. Eközben értesítette a mentőszolgálat munkatársait, akik aztán folytatták az idős férfi további ellátást, majd stabil állapotban kórházba szállították. – A munkám a mindenem. Függetlenül attól, hogy előfordulhatnak akár végzetes kimenetelű balesetek is, ahol már nem lehet segíteni. De mindig mindent meg kell próbálni, amíg van esély – emelte ki Róbert. Életeket mentenek vele - A Police Medic tanfolyamon olyan ismereteket szerezhetnek a rendőrök, amelyekkel a munkavégzésük során legnagyobb valószínűséggel előforduló, az életet közvetlenül fenyegető egészségi állapotot tudják kezelni. A sérültet ellátó végzettséggel rendelkezők – mint első beavatkozók –, a krízishelyzetekben kaphatnak kiemelt szerepet. A képzést sikeresen teljesítő rendőrök számára összeállított műveleti sérültellátó táskák olyan eszközöket tartalmaznak, amelyek segítségével többek között a vérzés csillapítása, a kihűlés megelőzése és a légúti elzáródás kezelése válik lehetővé. – Ennek a speciális tanfolyamnak alapjáraton az lenne a célja, hogy az oktatásban résztvevők meg tudják menteni például annak a bajba jutott, sérült személynek is az életét, aki egy égő házban rekedt, hiszen oda a mentők nem mehetnek be – fűzte hozzá a főtörzsőrmester.Mint mondta, az említett esetnél is az ösztönözte, hogy a lehető leggyorsabban és legprecízebben el tudja látni a sérültet. Hozzátette, rengeteg ilyen és ehhez hasonló esetnél nyújtott más segítséget. – Munkám során a legborzasztóbb egy vasúti baleset volt, körülbelül két évvel ezelőtt. Rendkívül súlyos sérülései voltak a sérült személynek, nem volt könnyű az ellátása sem. Ám másodpercek töredéke alatt elvonatkoztattunk a látványtól és mindannyian csak arra tudtunk összpontosítani, hogy a sérült életben maradjon. Minden ember élete, egészsége és épsége fontos, de ha olyan helyszínre kell vonulnom, ahol gyermek, vagy gyermekek szenvednek balesetet, akkor az persze jobban megvisel lelkileg – fűzte hozzá a rendőr. Sokszor megesik az is, hogy nincs szolgálatban, de segíti a kollégái munkáját. Nem volt ez másképpen a Kocs és Dad közötti balesetnél sem, amikor Róbert szintén nem dolgozott, de éppen arra járt, így egyértelmű volt számára, hogy segít. – Balszerencsémre ekkor nem volt nálam a Police Medic táskám, ám nem estem kétségbe. Az autókban lévő egészségügyi dobozok tartalmából készítettünk különféle kötéseket a sérült számára kollégámmal.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!