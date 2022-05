A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint, súlyos testi sértés bűntette miatt indult ügyben, 1 hónapra elrendelte annak az oroszlányi férfinek a letartóztatását, aki egymás után három nőt bántalmazott. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a gyanúsított 8 alkalommal volt büntetve, emiatt is fennáll a bűnismétlés veszélye, valamint a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának a veszélye is, ezért a letartóztatás indokolt. A végzést az ügyész tudomásul vette, azonban az nem végleges, mivel a gyanúsított és a védője fellebbezést jelentett be.

Az indítvány szerint a férfi május 24-én 19 óra és 19 óra 5 perc közötti időben Oroszlányban trágár módon szidalmazott egy nőt, akit eközben két alkalommal ököllel, nagy erővel arcon ütött. Ezt látva az anyja segítségére sietett a másik nő, a férfi és az édesanyja közé állt. A férfi ekkor még két alkalommal ököllel, nagy erővel arcon ütötte az édesanyát.

A bántalmazás következtében az először megütött nőnek az orra vérezni kezdett és a szeme alatt duzzanat keletkezett, a bántalmazás alkalmas volt nyolc napon túl gyógyuló sérülés okozására. Az elkövető ezután az anyja védelmére kelt nőt egy alkalommal mellkason rúgta majd őt a földre lökte. A megrúgott és megütött nő emiatt nyolc napon belül gyógyuló zúzódást szenvedett.

Ekkor az addig a földön ülő harmadik nő is felállt és megpróbált a bántalmazottak védelmére kelni, azonban a férfi rátámadt és őt is kettő alkalommal ököllel, nagy erővel arcon ütötte, amitől ez a nő elvesztette az eszméletét és a földre esett. A férfi ezután a földön fekvő nő fejét egy alkalommal megrúgta, emiatt a sértett nyolc napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett.