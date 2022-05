A Tatabányai Járásbíróság a 2022. május 11. napján tartott ülésen, emberölés bűntette miatt indult ügyben újabb 2 hónappal – 2022. július 17. napjáig - meghosszabbította egy szlovák állampolgárságú, ideiglenesen Magyarországon tartózkodó férfi letartóztatását. A bíróság a letartóztatás meghosszabbításánál figyelembe vette, hogy a gyanúsítottnál fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye is.

A végzést az ügyész, a gyanúsított és a védője is tudomásul vette, így az végleges. Ahogy arról korábban beszámoltunk, nyomozás eddigi adatai alapján a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2021. május 13-án délután egy és 2021. május 14-én délelőtt tíz óra között Esztergomban, egy előzetes szóváltást követően úgy bántalmazott egy szlovák nőt – többek között két alkalommal fejbe rúgva őt -, hogy a sértett a bántalmazásokba belehalt. Ezt követően a gyanúsított a sértettet a közelben található vízelvezető árokba gurította. A gyanúsított elfogásakor azt is elismerte az intézkedő rendőrök előtt, hogy szintén 2021. május 13-án Szlovákiában megölte a volt szállásadóját is, akinek holttestét a kert végén lévő kútba dobta és felgyújtotta, adta hírül a Tatabányai Törvényszék.