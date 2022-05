Többszáz gyereket menekítettek ki a május 26-án délelőtt a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából. Mint arról korábban beszámoltunk, a helyszínre rendőrök, mentők és katasztrófavédők is kivonultak. A rendőrök a robbanóanyag-kereső kutyát is bevetettek. A legkisebb diákok az ijedségtől sírtak is.

A betelefonáló, aki egy 42 éves nő volt, azt közölte, hogy az intézményben bomba fog robbanni. A kiürített épületeket a rendőrök átvizsgálták, de nem találtak robbanóanyagot. A Tatabányai Rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.

A bevezetett nyomozati cselekmények során, a bejelentéstől számított négy órán belül elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható nőt, akinek a tartózkodási helyén még azt a telefont is megtalálták a nyomozók, amiről a bejelentést tette. A környei lakost előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették. A tettes a bűncselekmény elkövetését beismerte – adta hírül a police.hu.