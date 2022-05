A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint, az Esztergomi Járásbíróság 2 év börtönbüntetésre ítélte és mellékbüntetésként 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától azt a nőt, aki egy társkereső oldalon megismert férfivel szemben követett el csalást. A bíróság továbbá kötelezte a nőt a férfi kárának megfizetésére is. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy az ítélet ellen az ügyész a csaló terhére súlyosításért, míg a nő és a védője felmentésért, illetve enyhítésért jelentett be fellebbezést, így az nem jogerős.

A bizalmába férkőzött

A vádirat szerint a nő 2019. májusában egy társkereső oldalon felvette a kapcsolatot a férfivel, aki bemutatkozó szövegében nyilvánvalóvá tette, hogy komoly kapcsolatra, családra és gyermekre vágyik. A csaló ezt követően anyagi haszonszerzés reményében igyekezett a bizalmába férkőzni. Valótlanul azt állította magáról, hogy a „klinikákon” dolgozik, orvosi egyetemre jár, több nyelven beszél, 3 diplomája van, egyedül neveli a két gyermekét és a lánya most kezdi a jogi egyetemet.

Rávette a házasságra

A nő által előadottak nem fedik a valóságot, mivel jelenleg érettségivel sem rendelkezik. A férfi érzelmileg közel került a nőhöz, akit az édesanyjának is bemutatott, illetőleg intim együttlétre is sor került közöttük. Az együttlétet követően arra kérte a férfit, hogy az orvosi tanulmányaira adjon neki 250 ezer forintot, mely összeget át is utalta a nő részére. Ezt követően azt állította a sértettnek, hogy gyermeket vár tőle, ami nem volt igaz, majd arra is rávette, hogy házasodjanak össze, ezért 2019. augusztus 10-én eljegyezte a nőt.

Színlelte a terhességét is

Az eljegyzést követő héten rávette, hogy nyissanak közös bankszámlát, mivel a gyermek megszületésekor kicsi lesz a férfi lakása, építkezniük kell, ehhez a CSOK-ot és a babaváró hitelt is fel kell majd venni, amihez a vádlott állítása szerint elengedhetetlen a közös bankszámla. A nő 2019. augusztus végén igyekezett elhitetni a férfival, hogy az elhunyt professzora ráhagyta a 175 millió forint értékű vagyonát, egy orvosi rendelőt, egy személygépkocsit, egy banki széf tartalmát és 5 millió Ft értékű részvényt, mindez azonban nem volt igaz.

Azt is elhitette, hogy van egy 70 millió forintot érő saját ingatlana, amelyet épp most értékesített és annak vételárát a közös bankszámlára fogja utaltani, amire végül nem került sor, mivel a valóságban a vádlottnak nem volt a tulajdonában ilyen ingatlan. A megtévesztések eredményeként szabadon hozzáférhetett a férfi bankszámlájához, ezért 2019. augusztus 22-én 1 millió 100 ezer forintot jogtalanul felvett az esztergomi bankfiókban a bankszámlájáról, majd 2019. augusztus 30-án 8 óra 24 perckor Esztergomban ATM-ből a bankkártyával további 297 ezer forintot vett fel jogtalanul, ezáltal kiürítette a férfi bankszámláját. Összesen 1 millió 647 ezer forint kárt okozott a férfinak, ami nem térült meg.