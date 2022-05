Ahogy arról már korábban beszámoltunk, négy tűzoltóegységnek kellett megfékeznie azt a tüzet, ami hétfő délután keletkezett Oroszlányban, a Madár-hegyi dűlőben. A mintegy huszonöt négyzetméteres építményben több gázpalack is felrobbant. A tűz a szomszédos épület előtetőjére és az ott tárolt anyagokra is átterjedt. Az esethez mentőszolgálat munkatársai is riasztani kellett. A katasztrófavédők a szörnyű pusztításról helyszíni fotókat is közöltek.