A rendőrség tájékoztatása szerint, újabb sebességellenőrzést végeztek a rendőrök a Kisbéri Rendőrkapitányság illetékességi területén április 12-én. A 8 órás akció során 17 gyorshajtót mértek be az egyenruhások. Volt olyan járművezető, aki a 81-es főúton a megengedett 90 kilométer/óra helyett 161 kilométer/órával közlekedett. A sofőrrel szemben a rendőrök közigazgatási eljárást indítottak, aki 130 ezer forintos bírságra számíthat.

A rendőrség közleményében hangsúlyozza, hogy a gyorshajtó járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A sebességgel arányosan nő a fékút, illetve ezzel együtt a fékutat és a vezető reakció idejét is magában foglaló féktávolság is. Akár centimétereken is múlhat, hogy történik-e baleset, illetve ha igen, mennyire súlyos lesz a következmény.